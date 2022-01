Chelsea spyrst fyrir um Dembele

Sky Sports greindi frá því nú fyrir stuttu að Chelsea hafi spurst fyrir um Ousmane Dembele, vængmann Barcelona.

Fyrr í kvöld greindi Sky Sports frá því að Chelsea hefði verið boðið að kaupa Dembele. Það gæti því eitthvað gerst í málefnum leikmannsins.

Barcelona vill losna við Dembele launaskrá. Hann er með um 200 þúsund pund í vikulaun.

Dembele hefur engan veginn staðist væntingar hjá Barcelona frá því hann kom frá Dortmund fyrir 120 milljónir punda árið 2017.

Hjá Dortmund vann hann með Thomas Tuchel, nú stjóra Chelsea, og er hann aðdáandi leikmannsins.

#CFC have made ANOTHER enquiry to sign Ousmane Dembele!

Could there be some late deadline day drama at Stamford Bridge? 👀pic.twitter.com/ryjFMVsP9y

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 31, 2022