Chelsea boðið að kaupa Dembele

Chelsea hefur verið boðið að fá Ousmane Dembele, vængmann Barcelona, til liðs við sig.

Barcelona vill losna við leikmanninn af launaskrá vegna gífurlegra fjárhagsvandræða.

Dembele var keyptur fyrir 120 milljónir punda frá Dortmund árið 2017 en hefur engan veginn staðist væntingar. Er hugarfar hans oft verið gagnrýnt.

Í gær var Paris Saint-Germain talið leiða kapphlaupið um leikmanninn. Nú er staðan hins vegar sú að ef Dembele fer frá Barcelona þá er Chelsea líklegasti áfangastaðurinn.

Thomas Tuchel, stjóri Chelsea, er sagður mikill aðdáandi leikmannsins eftir að hafa unnið með honum hjá Dortmund á sínum tíma. Þá er Dembele einnig sagður kunna vel við Tuchel.

🔵 Chelsea have been offered the chance to sign Ousmane Dembele.

[via @gary_cotterill] pic.twitter.com/Py4M0F9D8y

