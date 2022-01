Chelsea að kaupa 18 ára framherja frá Charlton

Chelsea er að ganga frá kaupum á Mason Burstow 18 ára leikmanni Charlton, hann klárar tímabilið með Charlton.

Burstow er 18 ára framherja en Charlton hafði hafnað tveimur tilboðum frá Chelsea í kappann.

Burstow var ekki í leikmannahópi Charlton í kvöld og er búist við því að hann verði kynntur hjá Chelsea innan tíðar.

Charlton hefur framleitt marga öfluga leikmenn síðustu ár en má þar nefna Ademola Lookman, Ezri Konsa og Joe Gomez

Charlton owner Thomas Sandgaard had earlier told talkSPORT he had rejected two bids for the highly-rated teenager.

Framherjinn ungi hefur skorað 6 mörk í 14 leikjum fyrir Charlton á þessu tímabili.