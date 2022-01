Arsenal ætlar ekki að aðstoða Aubameyang – Barcelona skoðar aðra möguleika

Arsenal hefur tjáð Pierre-Emerick Aubameyang, framherja félagsins, að það hafi engan áhuga á því að aðstoða hann við að komast til Barcelona eða borga hluta launa hans á lánssamningi þar.

Framherjinn mætti til Katalóníu í hádeginu og héldu þá flestir að allt væri klappað og klárt. Forráðamenn Barcelona var hins vegar hissa að sjá hann í borginni. Forráðamenn Arsenal voru einnig hissa.

Í morgun hafði Barcelona skoðað hvort félagið gæti bætt Aubameyang við á launaskrá sína en félagið hefur ekki efni á því.

Það er því útlit fyrir að Aubameyang þurfi að mæta með skottið á milli lappanna aftur til Norður-Lundúna.

Joan Laporta, forseti Barcelona, sagði nú fyrir stuttu að Barcelona sé enn með aðra möguleika opna og að félagið muni vinna að þeim þar til glugginn lokar.

Arsenal have made clear to Pierre Emerick-Aubameyang few minutes ago that they’ve no intention to collaborate or pay part of his salary for Barça. 🔴 #AFC

It’s up to Barça and Aubameyang to find a solution or it’s collapsed – and Dembélé is not going to Arsenal. #FCB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022