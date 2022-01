Newcastle heldur áfram að bæta við leikmannahópinn

Newcastle United hefur fest kaup á brasilíska miðjumanninum Bruno Guimaraes frá Lyon, en félagið staðfesti þetta á samfélagsmiðlum sínum í dag.

Guimaraes er þriðji leikmaðurinn sem gengur til liðs við Newcastle í janúarglugganum en þeir Chris Wood og Kieran Trippier sömdu við félagið fyrr í mánuðinum.

Þá hefur Newcastle einnig gert samning við Brighton um að fá varnarmann liðsins, Dan Burn, í sínar raðir á 13 milljónir punda.

Samkvæmt fjölmiðlamanninum Fabrizio Romano greiðir Newcastle í kringum 42 milljónir punda fyrir Guimaraes.

„Bruno er gríðarlega spennandi leikmaður og hefur verið eitt helsta skotmark okkar svo ég er hæstánægður með að hann sé kominn til okkar. Hann styrkir leikmannahópinn verulega, tilbúinn í næstu áskoranir,“ sagði Eddie Howe, þjálfari liðsins.

„Hann hefur verið einn besti leikmaðurinn í franska boltanum og leikur með landsliði Brasilíu svo ég er sannfærður um að stuðningsmennirnir munu hrífast af honunm. Við hlökkum til að bjóða hann velkominn til félagsins þegar hann kemur aftur úr landsliðsverkefni.“

Newcastle mætir Everton í ensku úrvalsdeildinni þann 8. febrúar næstkomandi.

Newcastle United are thrilled to announce the signing of Bruno Guimarães from Olympique Lyonnais on a four-and-a-half year deal.

Bem vindo, @brunoog97!

