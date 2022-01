Bailly vill ekki fara frá Man Utd – Milan hefur áhuga

Eric Bailly, miðvörður Manchester United, er ekki spenntur fyrir því að yfirgefa félagið þrátt fyrir áhuga ítalska stórliðsins AC Milan.

Það er óhætt að segja að hinn 27 ára gamli Bailly sé ekki fyrsti maður á blað hjá Ralf Rangnick, stjóra Man Utd. Leikmaðurinn hefur aðeins spilað fjóra leiki í ensku úrvalsdeildinni á þessari leiktíð.

Bailly kom til Man Utd frá Villarreal árið 2016. Núgildandi samningur hans við félagið rennur ekki út fyrr en árið 2024.

Bailly á að baki 41 landsleik fyrir Fílabeinsströndina.

❌Eric Bailly is not looking positively at leaving Manchester United. #MUFC

🚨VOLE https://t.co/FGB5A8DzJX https://t.co/4woQzWibBb pic.twitter.com/9ky7RSiz4O

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 29, 2022