Þetta eru bestu leikmenn í heimi að mati Haaland

Erling Braut Haaland var í viðtali á dögunum og þar var hann spurður að því hverjir væru bestu leikmenn í heiminum í dag.

Hann nefndi þrjá leikmenn en honum finnst Lewandowski vera sá besti í dag. Hann er ekki einn um það en Lewandowksi var valinn leikmaður ársins á verðlaunahátíð FIFA.

„Maður verður að velja Robert Lewandoski, hann er á toppnum og svo Benzema. Hann hefur verið frábær. En Lionel Messi er einnig stórkostlegur leikmaður svo Benzema og Messi deila öðru og þriðja sæti.“

Erling Haaland names his top three players of 2021 💪 pic.twitter.com/hgEZPlgZNO

— ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2022