Sjáðu myndbandið – Hræðileg vítaspyrna Eric Bailly í gær

Fílabeinsströndin og Egyptaland mættust í 16-liða úrslitum Afríkukeppninnar í gær.

Bæði lið áttu ágætis færi í leiknum en inn vildi boltinn ekki og var markalaust eftir venjulegan leiktíma og þá var gripið til framlengingar. Liðunum tókst heldur ekki að skora þá þrátt fyrir að hafa fengið ágætistækifæri. Þá tók vítaspyrnukeppni við.

Eric Bailly leikmaður Filabeinsstrandarinnar tók þriðju spyrnu síns liðs og klúðraði vítinu. Allir aðrir skoruðu úr sínum spyrnum en Mohamed Salah, leikmaður Liverpool, skoraði úr fimmtu spyrnu Egypta og tryggði liðinu sæti í 8-liða úrslitum.

Vítaspyrnu Bailly má sjá hér að neðan.

Eric Bailly deliberately misses a penalty vs. Egypt, so Salah keeps missing Liverpool games as long as possible pic.twitter.com/CEMfvDq9IX

