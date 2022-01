Gary Neville segir frá því þegar hann reyndi að sannfæra Gerrard um að koma til Manchester United

Gary Neville greindi frá því á dögunum að hann hafi einu sinni reynt að sannfæra Steven Gerrard um að koma til Manchester United.

Gary Neville spilaði fjölda leikja fyrir Manchester United en Steven Gerrard er goðsögn hjá erkifjendunum í Liverpool.

„Komdu og spilaðu fyrir United,“ sagði Neville einn dag á hóteli enska landsliðsins á Evrópumótinu 2004.

Þá svaraði Gerrard með brosi á vör: „Ég skal gera það ef þú ferð yfir á Anfield.“

Gerrard hefur áður sagt frá því að Neville hafi reynt að sannfæra hann um að semja við Manchester United í ævisögu sinni árið 2015

This story about the time @GNev2 tried to convince Steven Gerrard to sign for Man Utd is absolute gold 😂

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 25, 2022