Carragher í stuði – Fór að leika Bandaríkjamann í beinni útsendingu

Jamie Carragher var í sínu besta skapi þegar hann fór yfir Meistaradeild Evrópu á CBS í Bandaríkjunum í gær.

Carragher var í stuði og fór að gera grín að því hvernig Bandaríkjamenn tala um fótbolta.

Hann tók langa ræðu þar sem hann notaði frasa sem Bandaríkjamenn nota þegar þeir ræða um fótbolta.

Sjón er sögu ríkari.

Ever heard someone from Liverpool do an American accent?

If not, @carra23's got you covered 😂 😂 pic.twitter.com/WRLSGlabeO

