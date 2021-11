Dagný valinn í lið vikunnar á Englandi

Dagný Brynjarsdóttir er í liði vikunnar á Englandi eftir að miðjumaðurinn skoraði sigurmark West Ham gegn grönnum sínum í Tottenham á sunnudag.

Markalaust var fram á 69. mínútu þegar Lisa Evans gerði atlögu að marki Tottenham sem endaði með því að boltinn hrökk fyrir fætur Dagnýjar sem setti hann í fjærhornið með góðu skoti. Þetta reyndist eina mark leiksins og fyrsti Ofurdeildarsigur West Ham á Tottenham staðreynd.

Dagný Brynjarsdóttir was the matchwinner in the London derby as @westhamwomen move up to fifth 🙌

Watch #BarclaysFAWSL highlights on the FA Player ⤵️

