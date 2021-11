„Versti mögulegi tíminn til að finna nýjan stjóra“

Michael Owen, knattspyrnuspekingur og fyrrum leikmaður Liverpool og Man United segir að nú sé versti mögulegi tíminn til að leita að nýjum stjóra eftir að Solskjær yfirgaf United í morgun.

„Lítið búið af tímabilinu og fáir góðir þjálfarar á lausu. Zidane er eini augljósi kosturinn í stöðunni en tungumálaörðugleikar er að vísu stórt vandamál. Tímabundin ráðning virkar líkleg – aftur,“ segir Owen á Twitter síðu sinni í dag.

Félagið staðfesti í morgun að Michael Carrick tæki við til bráðabirgða en fyrsta verkefni hans verður leikur gegn Villareal í Meistaradeildinni á þriðjudag áður en leikir gegn Chelsea og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni taka við.

Zinedine Zidane þykir líklegastur til að taka við stjórnvölunum á Old Trafford samkvæmt veðbönkum Bretlands en Brendan Rodgers og Erik ten Hag hafa einnig verið nefndir.

