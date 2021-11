Gary Neville sendir Solskjær kveðju – „Félagið endurheimti sál sína undir þinni stjórn“

Gary Neville, knattspyrnuspekingur og fyrrum leikmaður Manchester United, sendi Ole Gunnar Solskjær kveðju á samfélagsmiðlum í dag.

Solskjær var látinn fara eftir afleitt gengi að undanförnu en liðið hefur tapað fimm af síðustu sjö leikjum sínum í deildinni og tapið gegn Watford í gær varð dropinn sem fyllti mælinn.

Neville hefur aldrei kallað eftir því að þjálfari yrði rekinn og var Solskjær enginn undantekning en þeir eru gamlir liðsfélagir hjá United.

„Takk fyrir allt Ole. Þú gerðir okkur stolt. Síðustu tveir mánuðir hafa verið strembnir en félagið endurheimti sál sína undir þinni stjórn,“ sagði Neville.

Thank you Ole. You did us proud . The last two months were tough but before that you restored some soul into the club. ❤️ pic.twitter.com/cseYVIFgqK

