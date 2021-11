Framtíð Solskjaer enn í óvissu – Stjórnin hefur ekki tekið ákvörðun

Stjórn Manchester United hittist á neyðarfundi eftir leik liðsins í dag en þetta segir í frétt The Times.

Manchester United tapaði illa gegn Watford í dag og er pressan orðin mikil á Solskjaer en liðið hefur verið arfaslakt í síðustu leikjum.

Samkvæmt frétt Sky Sports hefur ekki enn verið ákveðið hvort hann verði rekinn. Fabrizio Romano sagði frá því fyrr í dag að hluti af stjórninni vildi reka Norðmanninn en aðrir vildu gefa honum lengri tíma.

Framtíð Solskjaer er því enn óákveðin en líklega má búast við fréttum frá stjórninni á næstunni.

