Aðdáendur brjálaðir yfir treyjunúmeri Falcao – ,,Mér verður óglatt“

Radamel Falcao, nýr framherji Rayo Vallecano á Spáni, verður í treyju númer 3 hjá félaginu. Þetta hefur vakið upp reiði margra, enda er númerið ekki dæmigert fyrir framherja.

Hinn 35 ára gamli Falcao hefur verið á mála hjá Galatasaray í Tyrklandi undanfarin tvö ár. Þar áður var hann um nokkurt skeið hjá Monaco í Frakklandi. Hann hefur einnig leikið fyrir lið á borð við Atletico Madrid, Chelsea og Manchester United á ferlinum.

Hann hefur borið númerið 9 á bakinu hjá öllum þessum liðum, sem og hjá kólumbíska landsliðinu. Það er því athyglisvert að hann verði númer 3 hjá Rayo Vallecano.

Aðdáendur eru vægast sagt ósáttir með þetta. Einn sagði til að mynda að honum yrði óglatt við að sjá númerið, líkt og sjá má hér fyrir neðan.

On the topic of absolute blasphemy and outrage, Rayo Vallecano have, seemingly, given shirt no.3 to Radamel Falcao.

That is … Colombia legendary striker Radamel Falcao. He is wearing NUMBER 3. For RAYO VALLECANO. pic.twitter.com/ZTQqtDrAjD

— Jonas Adnan Giæver (@CheGiaevara) September 14, 2021