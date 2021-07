Ramos er mættur til Parísar eftir 16 ár í Madríd

Spænski varnarmaðurinn Sergio Ramos hefur skrifað undir tveggja ára samning við franska stórliðið Paris Saint-Germain.

Ramos er 35 ára gamall. Hann hefur leikið með Real Madrid síðustu 16 ár en framlengdi ekki samning sinn við félagið eftir að hann rann út í sumar. Ramos kemur því á frjálsri sölu til PSG.

Ramos er einn besti miðvörður heims og mun án efa styrkja lið frönsku meistaranna gríðarlega.

✍️🆕 #WelcomeSergio @PSG_English is delighted to announce the arrival of @SergioRamos!

The Spanish central defender has signed a two-year contract that runs until 30 June 2023.

❤️💙 #WeAreParis https://t.co/qq31qmzDyt

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 8, 2021