Sjáðu atvikið: Chiellini fór á kostum í gær – Alba nennti ekki látunum í honum

Giorgio Chiellini, fyrirliði ítalska landsliðsins, var ansi hress þegar hann hitti fyrir Jordi Alba, fyrirliða Spánverja, fyrir vítaspyrnukeppni landanna í undanúrslitum Evrópumótsins í gær. Spánverjinn hafði þó ekki mikinn húmor fyrir látunum í honum.

Fyrirliðarnir hittust á miðju vallarins, ásamt dómurum, til að ákveða á hvort markið yrði spyrnt, hver myndi byrja o.s.frv.

Chiellini fór þá að grínast í Alba, taka utan um hann, slá hann létt á öxlina og þess háttar.

Alba var þó klárlega ekki tilbúinn til þess að taka þátt í gríninu á svo mikilvægari stundu. Útkoman varð ansi góð og má sjá í myndbandinu neðst í fréttinni.

Ítalir sigruðu að lokum vítaspyrnukeppnina. Liðið mætir annað hvort Englandi eða Danmörku í úrslitaleik EM 2020 á sunnudag.

"Mentirosooo!" Chiellini vs Jordi Alba.

You must watch this. 😂😂😂#ITAESP #Euro2020 pic.twitter.com/P3Vd9PK3SR

— OGCOM (@OGambling) July 6, 2021