Enskir stuðningsmenn keppast við að biðja Southgate afsökunar

England er komið í undanúrslit á Evrópumótinu í knattspyrnu eftir 4-0 sigur á Úkraínu í 8-liða úrslitum í gærkvöldi.

Enskir stuðningsmenn hafa verið ósáttir við spilamennsku liðsins á mótinu, sérstaklega í riðlakeppninni þar sem liðið skoraði aðeins tvö mörk í tveimur leikjum og ógnaði lítið fram á við.

Eftir stórsigurinn í gær hafa enskir stuðningsmenn keppst við að biðja Southgate afsökunar á Twitter og virðast þeir ætla að treysta á hann og þá liðsuppstillingu og taktík sem honum finnst skynsamlegust í næstu leikjum.

👐 “Sometimes you’ve just got to hold your hands up and say: I got it wrong!”

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 “I’m going to do this apology on behalf of at least 95% of all #ENG fans!”

“We got it wrong, thank you Southgate!”

Adam Catterall apologies to Gareth Southgate for doubting his England tactics. pic.twitter.com/miWcU8vdqg

— talkSPORT (@talkSPORT) July 4, 2021