Ótrúlegt atvik á Englandi í gær – Reiður dómari ógnaði leikmanni

Darren Drysdale dómari í enska boltanum hefur fengið á baukinn eftir hegðun sína í gær, hann dæmdi þá leik Ipswich og Northampton Town í þriðju efstu deild þar í landi.

Undir lok leiksins var hiti í leiknum sem endaði með markalausu jafntefli. Alan Judge leikmaður Ipswich hafði þá verið með stæla og það fór illa í dómarann.

Drysdale fór með haus sinn upp að Judge og lét hann vita hver færi með stjórnina í leiknum, leikmenn Northampton tóku í dómarann og leiddu hann á brott.

Drysdale var nokkuð ógnandi þegar hann fór með höfuð sitt upp að Judge en óvíst er hvort einhverjir eftirmálar verða að hegðun hans.

Atvikið má sjá sjá hér að neðan.

#itfc @SkySportsNews the ref did square up and put his head in pic.twitter.com/35mkNDnmOo

— Adam G (@AdsGIps) February 16, 2021