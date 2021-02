Sjáðu myndbandið: Mögnuð móttaka og afgreiðsla í rússnesku deildinni

Rúmeninn Bicfalvi Eric Cosmin leikmaður FC Ural í Rússlandi skoraði magnað mark á dögunum en það er svo sannarlega af dýrari gerðinni.

Ekki sakaði hvað fyrirgjöfin var góð en enn var nóg eftir fyrir Bicfalvi Eric Cosmin sem að tók á móti boltanum á magnaðan hátt og skilaði svo boltanum í netið á enn betri hátt.

Rúmeninn er markahæsti maður FC Ural sem að situr í 12. sæti deildarinnar einu stigi frá öruggu sæti en hægt er að sjá markið magnaða hér fyrir neðan.

I could write a book about this first touch 😍

🎥 @premierliga pic.twitter.com/JLxlsDvD5V

— 433 (@433) February 5, 2021