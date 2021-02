Rekinn í síðustu viku en getur fengið starf í dag

Frank Lampard gæti verið að fá starf í fótboltanum, aðeins rúmri viku eftir að hann var rekinn úr starfi hjá Chelsea. Frá þessu greina enskir miðlar.

Lampard er lang líklegastur af veðbönkum til að taka við hjá Bournemouth sem rak Jason Tindall úr starfi í dag.

Lampard var stjóri Chelsea í eitt og hálft ár, hann hafði verið í eitt ár hjá Derby áður en hann tók við starfinu hjá Chelsea.

