Leikmaður í ensku úrvalsdeildinni eyddi Twitter aðgangi sínum eftir hryllilegt klúður

Leikmaður Brighton hefur eytt Twitter aðgangi sínu eftir að netverjar hafa ekki látið kappann í friði eftir að hann klúðraði dauðafæri gegn Tottenham um helgina.

Leikmaðurinn umræddi er 21 árs gamall Aaron Connolly sem kom inn sem varamaður og klúðraði dauðafæri sem hefði tryggt Brighton 2-0 sigur gegn Tottenham, engu að síður vann Brighton leikinn 1-0 og spilaði Connolly vel ef eitthvað má marka einkunnagjafir eftir leikinn.

Ekki er þetta í fyrsta skipti sem að leikmaður eyðir samfélagasmiðli sínum eftir klúður eða slæma frammistöðu en til eru dæmi þar sem leikmenn hætta alfarið í fótbolta vegna áreitis á Internetinu.

I hate when things happens like that Aaron Connolly played really fecking well when he came on, but because he missed one sitter he’s being slated on Twitter… it was actually a fantastic block than a poor miss

