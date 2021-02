Harry Redknapp ósáttur með José Mourinho – „Leikmenn sem gætu ekki einu sinni reimað hjá honum skónna“ 

Harry Redknapp sérfræðingur hjá Sky Sport, fyrrum fótboltaþjálfari og rithöfundur er ósáttur með framkomu José Mourinho við leikmennina Gareth Bale og Dele Alli.

Gareth Bale lék undir stjórn Redknapp hjá Tottenaham á árunum 2008 til 2012, Harry var mikill aðdáandi Bale og þótti gaman að vinna með leikmanninum og sagði hann hógværan leikmann sem byggði sinn leik á sjálfstrausti.

Bale hefur átt hálfgerða martraðar endurkomu til London en hann hefur setið á bekknum nánast allan tímann og lítið getað þegar að hann fær sénsinn.

„Ég skil ekki þessa gagnrýni á Bale, hann var ekki einn í liðinu gegn Brighton heldur bara hluti af lélegu liði hann var ekkert verri en aðrir leikmenn Tottenham. Hann fékk skrúðgöngu frá stuðningsmönnum þegar að hann sneri til baka en situr svo bara á bekknum, þetta er leikmaður sem spilar sinn leik með miklu sjálfstrausti og það brýtur hann bara niður að sitja á bekknum, Hvað varð um hraðann hjá honum? hann er bara 31 árs og hann reykir ekki né drekkur ég skil þetta ekki, svo eru þeir að setja inn á leikmenn sem gætu ekki einu sinni reimað hjá honum skónna“ segir Redknapp um málið.

Redknapp bætir einnig við að hann vilji sjá Dele Alli spila fyrir Tottenham og telur hann leikmanninn of góðann til þess að sitja á bekknum hjá Tottenham.

"No disrespect but they are bringing on players in front of Gareth that couldn't lace his boots!" 🎙️

Harry Redknapp has his say on Gareth Bale's situation at #THFC ⚪ pic.twitter.com/nrXQN8RzLf

