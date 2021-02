Neymar til Newcastle – „Það var hann sem við vildum“

Steve Bruce þjálfari Newcastle grínaðist á dögunum að liðið væri á höttunum á eftir Neymar leikmanni PSG.

Aðspurður hvort að liðið hafði verið að reyna að fá Idrissa Guye fyrrum leikmann Everton og núverandi leikmann PSG á láni sagði hann að það hefði verið Neymar sem að þeir hefðu verið að spyrjast um og glotti.

Idrissa Guye sem mátti fara á láni frá PSG í glugganum átti í samskiptum við Newcastle en fór það ekki lengra en það en talið er að hann hafi ekki áhuga á að fara frá PSG.

Newcastle situr í 15. sæti deildarinnar og hefði gott á liðstyrk en liðið vann óvæntan sigur gegn Everton á laugardag sem var fyrsti sigur liðsins síðan 16. desember.

🗣 "No Neymar was the one we were looking at, but that didn't quite happen."

Steve Bruce when asked about PSG's Idrissa Gueye to Newcastle #DeadlineDay pic.twitter.com/2izYz7g3tM

— Football Daily (@footballdaily) February 1, 2021