Leikmaður Everton leyfir syni sínum að raka af sér hárið

Allan leikmaður Everton leyfði syni sínum að raka af sér hárið en það gerir hann til stuðnings sonar síns sem glímir við Alopecia en sjúkdómurinn veldur hárlosi.

Allan sem kom til Everton í sumar frá Napoli en hann og Carlo Ancelotti unnu þar saman og hefur verið góður á miðju Everton frá komu sinni.

Hægt er að sjá mynd af feðgunum hér fyrir neðan og er mjög krúttleg sjón.

Allan’s 4 year old son, Miguel has alopecia. So the Everton midfielder let Miguel shave his hair off. Great support for his family. #EFC pic.twitter.com/am7rFfSKNW

— Everton CrostonBlues (@CrostonBluesEFC) January 31, 2021