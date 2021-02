La Liga fyrsta deildin til þess að nota 8K upptökuvélar – Svakalegur gæðamunur

La Liga Santander eða efsta deild á Spáni er fyrsta deildin til þess að nota myndbandsupptökuvélar sem taka upp í 8K myndgæðum.

Svona myndgæði hafa ekki verið kynnt til leiks í öðrum deildum en NFL deildinni í Bandaríkjunum er streymt í 8K en má vænta að fleiri deildir taki upp þessa tækni.

Svona myndgæði hafa slegið í gegn í Bandaríkjunum og er hægt að sjá upptöku frá fagni Barcelona í gær í 8K gæðum og einnig upptaka frá NFL deildinni en þetta er stórt stökk frá þeim gæðum sem streymd eru frá ensku úrvalsdeildinni.

The 8k cameras have made it to La Liga 📽

Excited to see more shirts like this 🤗 pic.twitter.com/OypXVrFUoX

— Football Shirt Collective (@thefootballsc) February 1, 2021