Segir Neymar betri en Messi og Ronaldo

Caio Ribeiro fyrrum leikmaður Brasilíska landsliðsins hefur valið Neymar sem besta leikmann heims fram yfir leikmenn á borð við Ronaldo og Messi.

Caio er ekki sá hlutlausasti en þeir kappar koma báðir frá Brasilíu sem gæti spilað inn í en engu að síður færir hann rök fyrir sínu máli.

„Hann spilar boltanum betur og sendir fleiri bolta hann er að mínu mati besti leikmaður heims og hlutlægt er hann besti leikmaður heims„ segir Caio Ribeiro.

Neymar sem er dýrasti leikmaður heims hefur ákveðnar væntingar á bakinu sem hann hefur staðið vel við en hann hefur unnið frönsku deildina öll sín ár hjá PSG og einnig fór liðið í undanúrslit meistaradeildarinnar.

100 games

81 goals

46 assists

Neymar has been involved in 127 goals through the century mark with PSG 🔴🔵 pic.twitter.com/E9DOlTf2pP

— B/R Football (@brfootball) January 22, 2021