Ósáttir stuðningsmenn Marseille réðust inn á æfingasvæði félagsins – Kveiktu í, beittu reyksprengjum og flugeldum

Ósáttir stuðningsmenn franska liðsins Marseille, réðust inn á æfingasvæði félagsins í dag og létu öllum illum látum. Talið er að yfir eitthundrað stuðningsmenn liðsins séu nú inn á æfingasvæðinu.

Þessir einstaklingar eru ósáttir með gengi liðsins undanfarið en liðið situr í 6. sæti frönsku deildarinnar.

Samkvæmt fréttaveitunni GFFN var kveikt í tré, auk þess sem beitt var reyksprengjum og flugeldum.

Óvíst er á þessari stundu hvort leikmenn liðsins séu á æfingasvæðinu en liðið á leik geng Rennes í frönsku deildinni í kvöld.

Photo taken by La Provence/@jc_leblois of the ongoing incident at the Marseille training ground. More undoubtedly follows. pic.twitter.com/80h6E9Duat

— Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021