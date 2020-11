Mynd af Eiði Smára vekur athygli – „Er þetta besta ljósmynd allra tíma?“

„Er þetta besta fótboltaljósmynd sem þú hefur séð?,“ var skrifað á Twitter í vikunni og mynd birt úr nágrannaslag Inter og AC Milan fyrir nokkrum árum.

Notendur á Twitter voru svo beðnir um að senda inn mynd sem þeir töldu skáka þessari við og þar kom margt áhugavert fram í sviðsljósið.

Is this the greatest ever football photograph? If not, what would you say is? 📸 pic.twitter.com/7qCBIKPq2k — Classic Football Shirts (@classicshirts) November 23, 2020

Einn af þeim sem tók þátt í umræðunni var ekki í nokkrum vafa um að mynd af Eiði Smára Guðjohnsen væri sú besta sem hann hefði séð á lífsleiðinni.

Myndin var tekinn vorið 2005 þegar Eiður Smári varð enskur meistari í fyrsta sinn með Chelsea. Til að fagna því að hafa orðið meistari ákvað Eiður að snyrta á sér skeggið.

Góð ráð voru dýr og notaði hann bikarinn til þess að gera ekki nein mistök í rakstrinum. Sjón er sögu ríkari.

Margir hafa tekið þátt í umræðunni um flottustu myndina en brot af því má sjá hér að neðan.

This one… Joy and despair in the most important game in the world. pic.twitter.com/f9AhVVGaV3 — Alec Proffitt (@GinnerWina) November 23, 2020

The Intercontinental Derby. Fenerbahçe vs Galatasaray.

Roberto Carlos and Lincoln. pic.twitter.com/r7oig1FETz — EBU-XLIV (@ebbkrXLIV) November 23, 2020