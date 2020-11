Sjáðu markið: Aron skoraði í jafntefli gegn Malmö

Aron Jóhannsson var í byrjunarliði Hammarby og skoraði fyrsta mark liðsins í 2-2 jafntefli gegn Arnóri Ingva og félögum hans í Malmö í sænsku úrvalsdeildinni í dag.

Malmö komst yfir með marki á 13. mínútur þegar Mads Fenger, leikmaður Hammarby, varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark.

Á 35. mínútu jafnaði Aron leikinn fyrir Hammarby, mark hans má sjá neðst í fréttinni. Þetta var tólfta mark Arons með Hammarby í sænsku úrvalsdeildinni á þessu tímabili.

Anders Christiansen kom Malmö aftur yfir með marki á 45. mínútu og staðan orðin 1-2 fyrir gestina.

Þannig stóðu leikar allt þar til á 79. mínútu þegar Alexander Kacaniklic jafnaði leikinn fyrir Hammarby.

Fleiri mörk voru ekki skoruð í leiknum. Malmö er nú þegar búið að tryggja sér sænska meistaratitilinn. Hammarby er í 5. sæti deildarinnar með 41 stig.

The reboot of Aron Johannsson in 2020 continues. Here is his 12th of the season (15th including the Swedish Cup) for Hammarby – which trails Malmo 2-1 at HT pic.twitter.com/7KTPVgQd6G

— Brian Sciaretta (@BrianSciaretta) November 22, 2020