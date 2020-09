Bayern München rúllaði yfir Schalke

Bayern München hóf tiltilvörn sína í þýsku úrvalsdeildinni með látum. Serge Gnabry skoraði þrennu í stórsigri Bayern München á Schalke í fyrsta leik tímabilsins.

Fyrsta mark leiksins kom strax á fjórðu mínútu. Þar var að verki Serge Gnabry. Leon Goretzka skoraði annað mark Bayern á 19. mínútu. Á 31. mínútu fékk Bayern vítaspyrnu. Robert Lewandowski fór á punktinn og skoraði þriðja markið. Leikar stóður 3-0 í hálfleik.

Í síðari hálfleik bætti Serge Gnabry tveimur mörkum við á 47. og 59. mínútu. Sjötta mark Bayern leit dagsins ljós á 70. mínútu þegar Thomas Müller kom boltanum í netið. Leroy Sané kom sér á blað með marki á 71. mínútu. Jamal Musiala kláraði endanlega niðurlægingu dagsins með áttunda og síðasta marki leiksins á 81. mínútu.

Hér má sjá fyrsta mark Gnabry í leiknum og jafnframt fyrsta mark tímabilsins í þýskalandi.

Serge Gnabry scored in under 4 mins for Bayern, check the touch, the turn and then the finish! Sublime! #Bayern pic.twitter.com/XRRHl3SmP4

— Dean Ryan (@DRF_789) September 18, 2020