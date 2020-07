Fyrsta lið sögunnar til að fá á sig 60 mörk fimm tímabil í röð

Bournemouth varð í gær fyrsta liðið í sögunni til að fá á sig 60 mörk eða fleiri fimm tímabil í röð í efstu deild.

Það hefur lítið sem ekkert gengið hjá Bournemouth á leiktíðinni og situr liðið í fallsæti.

Bournemouth er mögulega á leiðinni niður í Championship-deildina og er þremur stigum frá öruggu sæti.

Það eru aðeins þrjár umferðir eftir af úrvalsdeildinni og ljóst að verkefnið verður gríðarlega erfitt.

Bournemouth fékk á sig mark númer 60 gegn Leicester í gær og hefur skorað 36 mörk á móti.

Bournemouth tókst þó að vinna leikinn 4-1 í gær eftir að hafa lent 1-0 undir í fyrri hálfleik.

2015/16: 67 goals

2016/17: 67 goals

2017/18: 61 goals

2018/19: 70 goals

2019/20: 60 goals*

Bournemouth are the first team in Premier League history to concede 60+ goals in five consecutive campaigns. 😳 pic.twitter.com/ymLYitdu8z

— Squawka Football (@Squawka) July 12, 2020