Sjáðu umdeildan vítaspyrnudóm í kvöld – Fernandes steig á leikmann og fékk víti

VAR var í umræðunni í kvöld er Manchester United mætti Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni.

United komst yfir í fyrri hálfleik er Bruno Fernandes skoraði örugglega af vítapunktinum.

Það eru margir á því máli að dómurinn hafi verið rangur en Fernandes fiskaði spyrnuna sjálfur.

Miðjumaðurinn steig á leikmann Aston Villa og féll í kjölfarið til jarðar í teignum.

Jonathan Moss dæmdi vítaspyrnu og ákvað VAR að leyfa dómnum að standa.

Þetta má sjá hér.

Wanted to ask @ManUtd fans, how does your team get away with this every time? If anything it should be Aston Villa who get the free kick & for me Bruno Fernandes should of been sent off for dangerous play. pic.twitter.com/1X13ri5HZo

