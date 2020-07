Liverpool fljótast í sögunni að ná 30 sigrum

Það var skemmtilegur leikur á dagskrá í ensku úrvalsdeildinni í kvöld er Brighton fékk Liverpool í heimsókn.

Leikurinn byrjaði fjöruglega og komst Liverpool snemma í 2-0 með mörkum Mo Salah og Jordan Henderson.

Brighton tókst að minnka muninn fyrir leikhlé en Leandro Trossard skoraði þá með góðu skoti.

Seinni hálfleikur var opinn en eitt mark var skorað og það gerði Salah á 76. mínútu leiksins og lokatölur 3-1.

Liverpool er nú fljótasta lið sögunnar til að ná í 30 sigra í efstu deild eða í aðeins 34 leikjum.

