Náði loksins bílprófinu 31 árs gamall – Liðsfélagarnir gerðu grín

Jordi Alba, leikmaður Barcelona, er loksins búinn að ná bílprófinu en hann er 31 árs gamall.

Frá þessu er greint í dag en Alba hefur undanfarin ár látið keyra sig á æfingar spænska stórliðsins.

Samkvæmt spænskum miðlum gerðu liðsfélagar Alba reglulega grín að honum fyrir að vera ekki búinn með prófið.

Bakvörðurinn ákvað svo loksins að taka það í vikunni og mætti á æfingu á glænýjum bíl.

Alba er mikilvægur hlekkur í liði Barcelona en hann kom frá Valencia fyrir þónokkrum árum.

OFFICIAL: Jordi Alba has finally received his driving license today // 🚨✅🚗 pic.twitter.com/VzTFuYLHl7

— Enock Kobina Essel Niccolò Makaveli (@EnockKobinaEsse) July 4, 2020