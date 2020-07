Bannað að bera ,,Black Lives Matter“ merki í öllum útsendingum

BBC hefur bannað knattspyrnusérfræðingum stöðvarinnar að bera ‘Black Lives Matter’ merki í útsendingum samkvæmt fregnum erlendis.

Telegraph og Daily Mail fjalla bæði um málið en þátturinn sívinsæli Match of the Day er sýndur á BBC þar sem mörkin í enska boltanum eru sýnd.

Þátturinn er í umsjón goðsagnarinnar Gary Lineker og voru þeir Alan Shearer og Micah Richards gestir um helgina.

Það vekur mikla athygli en öll knattspyrnulið Englands hafa saumað merkið á treyjur leikmanna.

BBC er eina stöðin sem hefur bannað merkið hingað til en sérfræðingar BT Sport og Sky Sports halda áfram að vekja athygli á hreyfingunni.

Það er ákvörðun hvers og eins hvort þeir beri merkið en BBC hefur nú alveg bannað það í útsendingum.

Number of high-profile organisations are forced to distance themselves from Black Lives Matter as they say organisation has been „hijacked“https://t.co/5oo0o41Yxu

— The Telegraph (@Telegraph) July 2, 2020