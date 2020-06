Ótrúlegt ferðalag leikmanns Liverpool – Vann deildina í kvöld

Andy Robertson, leikmaður Liverpool, varð í kvöld Englandsmeistari með liðinu í fyrsta sinn.

Robertson hefur leikið með Liverpool undanfarin þrjú ár en hann kom til liðsins frá Hull árið 2017.

Ferðalag Robertson á ferlinum hefur verið ansi skrautlegt og bjuggust fáir við að hann myndi fagna sigri í deild þeirra bestu.

Árið 2009 var Robertson leystur undan samningi hjá Celtic og spilaði í fjórðu deild Skotlands árið 2012.

Síðar samdi bakvörðurinn við Hull City og féll með liðinu úr úrvalsdeildinni.

Seinna var hann nefndur fyrirliði Skotlands, vann Meistaradeildina og vann svo úrvalsdeildina.

2009: Released by Celtic

2012: Plays in Scottish 4th tier

2013: Joins Dundee Utd

2014: Joins Hull City

2015: Relegated with Hull

2016: Promoted with Hull

2017: Joins Liverpool

2018: Named Scotland captain

2019: UCL winner

2020: Premier League winner

The rise of Andy Robertson. pic.twitter.com/1Jb3smhYfC

— Squawka Football (@Squawka) June 25, 2020