Er þetta mark tímabilsins? – Ótrúleg aukaspyrna á Spáni

Oscar, leikmaður Leganes, skoraði alveg truflað mark gegn Mallorca í kvöld.

Oscar er einn mikilvægasti leikmaður Leganes en hann spilar á miðju liðsins og er sérfræðingur í föstum leikatriðum.

Það er mögulega hægt að segja að mark ársins sé komið en Oscar skoraði jöfnunarmark Leganes beint úr aukaspyrnu.

Spyrnan var ótrúlega falleg og endaði í slá og inn – markvörður Mallorca átti aldrei möguleika.

Þetta má sjá hér.

WHAT AT GOAL!!!

Checkout this Oscar Rodrigues Worldie 🌍⚽️ 🥅 for @CDLeganes_en 😮 😯 pic.twitter.com/E5uFysQ4Gr

— Temuri 👨🏻‍🦲 Kitsbaia ⚽️👕 (@AbbeyDaysFM) June 19, 2020