Milljónir horfðu á þegar hann var sagður ljótur: „Ég óttaðist hvern einasta föstudag“

Luke Chadwick fyrrum leikmaður Manchester United segir að það hafi verið erfitt fyrir sig að upplifa það að stanslaust væri gert grín að útliti hans.

Chadwick kom upp hjá Manchester United og var mikið rætt um útlit hans, í þættinum They Think It’s All Over á BBC var ítrekað gert grín að því að hann væri ljótur.

Þetta særði Chadwick sem var ungur að árum og hann sér eftir því að hafa ekki rætt málið við ríkissjónvarp landsins. „Þessi þáttur var vinsæll, milljónir horfðu á,“ sagði Chadwick.

„Ég man eftir því þegar þetta gerðist fyrst, þá var ég í áfalli. Ég vildi ekki athygli þrátt fyrir að spila fyrir Manchester United.“

,,Ég horfði aftur viku síðar og þá var fólk að hlæja af þessu gríni um mig. Mér fannst þetta ekkert fyndið“

,,Ég óttaðist hvern einasta föstudag. Ég hafði ekkert sjálfstraust fyrir og þetta gerði það verra. Ég var alltaf að íhuga að tala við BBC, ég var 19 og 20 ára og vildi bara að þetta myndi hætta.“