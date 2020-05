Veiran hefur ekki áhrif á plön Bayern um Sane

FC Bayern ætlar sér að kaupa Leroy Sane frá Manchester City í sumar þrátt fyrir kórónuveiruna.

Bayern ætlaði að kaupa Sane síðasta sumar og var að setja pressu á það þegar kantmaðurinn meiddist alvarlega.

Sane hefur verið meiddur í allan vetur en FC Bayern ætlar sér að setja kraft í kaupin í sumar.

Þrátt fyrir að kórónuveiran hafi haft áhrif á fjárhaginn er það vilji félagsins að fá þýska landsliðsmanninn heim.

Sane hefur ekki viljað skrifa undir nýjan samning við City og vill helst fara til Bayern.

