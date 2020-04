Tæki það ekki í mál að lækka laun sín

Roy Keane, fyrrum fyrirliði Manchester United tæki ekki á sig launalækkun í dag ef hann væri í herbúðum stórliðs. Mikil pressa er á leikmenn á Englandi að lækka laun sín vegna kórónuveirunnar.

Leikmenn Chelsea hafa lækkað laun sín og flestir leikmenn Arsenal sömuleiðis. Mesut Özil, launahæsti leikmaður félagsins hafnaði því að lækka laun sín. Hann hefur mátt þola mikla gagnrýni fyrir slíkt.

,,Ég hef samúð með leikmönnum, þeir fá gagnrýni. Ég er að tala um leikmenn hjá stórliðum, ég myndi ekki taka launalækkun.,“ sagði Keane.

,,Það er pressa á leikmenn, taktu launin þín og ef þú vilt gefa af þér. Gerðu það, það hafa verið yfirlýsingar frá félögum um launalækkun. Leikmenn hafa skrifað undir samning, þetta er persónulegt. Að allir eigi að taka á sig launalækkun er bull. Ef leikmaður vill fá öll launin sín á meðan milljarðamæringur á félagið, þá er það í lagi.“

,,Það er mikið að fólki að hoppa á lestina og gagnrýna leikmenn, það er bull.“

„I wouldn’t take a pay cut from any of the big clubs“

Roy Keane believes players shouldn’t feel pressure to take pay cuts from their wealthy clubs – and will use their money to help elsewhere

April 24, 2020