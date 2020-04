Ætlaði að blekkja lögregluna og var rekinn úr vinnunni

Yu Hanchao, stjarna í fótboltanum í Kína hefur verið rekinn frá Guangzhou Evergrande í heimalandi sínu. Tilraun hans til að blekkja lögregluna kostaði hann starfið.

Þessi 33 ára einstaklingur var gómaður við að breyta númeraplötu sinni, til að blekkja lögregluna. Hann breytti stefnum F í E.

Hanchao er 33 ára gamall en hans gamla félag segir að brotið varði við reglur á samningi.

Félagið ákvað því að rifta samningi Hanchao og er hann nú atvinnulaus eftir þessa glórulausu hegðun.

Ekki er vitað hvað vakti fyrir Hanchao en ljóst er að hann þarf að finna sér nýja vinnu.

China international Yu Hanchao has been sacked by Guangzhou Evergrande for altering his license plate 🚗

The 59-cap winger was filmed trying to change an E to an F on his car, possibly to avoid local traffic restrictions 🤨

🤷‍♂️ pic.twitter.com/3gkYGWP5ue

— Goal (@goal) April 14, 2020