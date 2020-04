Leggja til að laun Birkis lækki verulega

Seria A á Ítalíu hefur ráðlegt félögum í deildinni að lækka laun leikmanna um 33 prósent. Ef ekki tekst að klára deildina.

Ef tekst að klára deildina yrði launalækkun upp á 16,5 prósent að veruleika. Það er hæpið að deildin á Ítalíu klárist, landið hefur farið illa út úr kórónuveirunni.

Birkir Bjarnason er eini Íslendingurinn í Seriu A, hann leikur með Brescia. Birkir samdi við félagið í janúar.

„Sumir dagir eru erfiðari en aðrir, þetta búinn að vera langur tími, komið upp í fjórar vikur núna sem maður er búinn að vera svolítið fastur inni hjá sér og ekki mikið að fara út. Fyrstu vikurnar var þetta aðeins frjálslegra og maður reyndi að fara aðeins út í göngutúra, setjast á bekk og lesa aðeins og fá sér smá ferskt loft. En það er ekki vel séð hér á Ítalíu, maður er bara skikkaður inn ef maður er mikið úti.“ sagði Birkir við RÚV um ástandið í landinu.

Serie A guideline for 19 clubs (not Juve who have done their own) – 33% wage cut if season not completed, figure halved if it is.

