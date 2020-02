Sjáðu markið: Fyrrum leikmaður United skaut Liverpool áfram – Klaufalegt sjálfsmark

Krakkarnir í Liverpool eru komnir áfram í enska bikarnum eftir leik við Shrewsbury Town á Anfield í kvöld.

Aðallið Liverpool tók ekki þátt í leiknum en þar eru leikmenn í vetrarfríi og eru erlendis.

Ungstirni Liverpool voru með það sem þurfti til að slá út Shrewsbury í leik á Anfield.

Aðeins eitt mark var skorað en það gerði Ro-Shaun Williams, hann skoraði sjálfsmark fyrir gestina á 75. mínútu.

Williams er fyrrum ungstirni Manchester United en sjálfsmark hans var ansi klaufalegt eins og má sjá hér.

Williams OG, Williams assist! 👀

The own goal that has put Liverpool’s youngsters on the verge of a memorable victory against Shrewsbury 💪 #FACup #LIVSHR pic.twitter.com/3fUxL1Ifxl

— Goal (@goal) 4 February 2020