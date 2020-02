Góð ástæða fyrir því að öll stórliðin vilja hann – Mögnuð tölfræði Sancho

Það er ljóst að það verður hörð barátta um Jadon Sancho, kantmann Dortmund næsta sumar en hann vill fara frá félaginu.

Þýska stórveldið er meðvitað um það og er tilbúið að selja Sancho en hann mun kosta vel yfir 100 milljónir punda.

Sancho hefur verið magnaður með Dortmund í ár og komið að 25 mörkum í 18 leikjum í þýsku úrvalsdeildinni.

Sancho hefur skorað 12 mörk og lagt upp 13 í aðeins 18 leikjum, þessi 19 ára leikmaður er orðaður við Manchester United, Liverpool, Chelsea og PSG.

Sancho er í enska landsliðinu en hann var í herbúðum Manchester City áður en hann fór til Dortmund.

Jadon Sancho has been directly involved in 25 goals in just 18 Bundesliga games this season pic.twitter.com/P9wmDAHEjh

— FootballJOE (@FootballJOE) February 4, 2020