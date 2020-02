Sjáðu kostulegt símtal sem BBC fékk: Segir þetta ástæðu þess að Liverpool sé á toppnum

Liverpool er að ganga frá ensku úrvalsdeildinni og er með 22 stiga forskot á toppi deildarinnar.

Liverpool er í algjörum sérflokki á Englandi og gæti unnið deildina strax í næsta mánuði.

Liverpool hefur gert eitt jafntefli á öllu tímabilinu, Liverpool hefur unnið alla hina leikina.

Robbie Savage, var með þátt sinn á BBC um helgina þegar einn knattspyrnuáhugamaður hringdi hann.

Hann hélt því fram að enska úrvalsdeildin sé að tryggja Liverpool sinn fyrsta sigur í 30 ár í deildinni, með því að innleiða VAR. Taka skal fram að maðurinn heldur með Manchester City.

Savage var fljótur að svara honum með staðreyndum og útskýra fyrir honum staðreyndir málsins. Símtalið kostulega má heyra hér að neðan.

“Get over it Gary, your 2⃣2⃣ points behind one of the greatest teams EVER – and you’re on about VAR!”@RobbieSavage8 shuts down this #MCFC fan who says the only reason #LFC are going to win the league is because the technology is in their favour…

Strap yourself in 😂#BBC606 pic.twitter.com/IzCCTp9Irl

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) February 2, 2020