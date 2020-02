Atletico Madrid og Roma vilja kaupa hinn umdeilda Jesse Lingard í sumar

Atletico Madrid og Roma eru að leiða kapphlaupið um Jesse Lingard hinn umdeilda leikmann Manchester United. ESPN segir frá.

Lingard er umdeildur hjá Manchester United, hann hefur ekkert getað í meira en ár og vilja margir hann burt.

United er sagt tilbúið að selja Lingard næsta sumar en hann réð Mino Raiola til starfa í sumar, til að hjálpa sér að finna nýtt lið.

Lingard er enskur landsliðsmaður en fleiri lið gætu reynt að fá hann þrátt fyrir erfiða tíma.

Stuðningsmenn United hafa margir fengið nóg af Lingard sem er glaumgosi á samfélagsmiðlum á sama tíma og hann gerir ekkert innan vallar.

Atletico Madrid and Roma are leading the chase to sign Jesse Lingard if he leaves Man United, sources have told ESPN. pic.twitter.com/Ijezd77bTh

— ESPN FC (@ESPNFC) February 3, 2020