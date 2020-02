Stórfurðulegt gult spjald Neymar: Reyndi að lyfta boltanum og var refsað – ,,Ég er bara að spila fótbolta“

Brasilíumaðurinn Neymar fékk fáránlegt gult spjald í leik við Montpellier í gær.

Neymar spilaði í öruggum 5-0 sigri PSG en hann var ásakaður um að sýna andstæðingunum óvirðingu í leiknum.

Neymar reyndi að lyfta boltanum skemmtilega yfir varnarmenn Montpellier og fór boltinn þaðan í innkast.

Hann fékk þá orð í eyra frá dómara leiksins sem bað hann um að hætta að sýna mótherjum óvirðingu.

Neymar svaraði fyrir sig og sagðist bara vera að spila fótbolta sem er í raun það sem hann var að gera.

,,Ég er bara að spila fótbolta og hann gefur mér gult spjald! Segðu við dómarann að hann megi ekki spjalda mig,“ sagði Neymar við liðsfélaga sinn Marco Verratti eftir atvikið.

Þetta má sjá hér.

