Hörmuleg tölfræði City á punktinum – Fær Ederson tækifæri?

Manchester City fékk vítaspyrnu gegn Tottenham í dag í leik sem tapaðist 2-0 á útivelli.

City hefur fengið nokkrar vítaspyrnur á tímabilinu en það hefur gengið illa að skora úr þeim.

Fjórar af síðustu sex vítaspyrnum Liverpool hafa ekki endað í netinu sem er mikið áhyggjuefni.

Ilkay Gundogan klúðraði vítinu í dag en áður hafa þeir Gabriel Jesus (tvisvar) og Raheem Sterling klikkað á punktinum.

Hver tekur næstu spyrnu City verður fróðlegt að sjá en markvörðurinn Ederson er sá besti á punktinum að sögn Pep Guardiola.

4 – Manchester City have failed to score four of the last six penalties they have taken across all competitions, with three different players accounting for these spot kicks (Gabriel Jesus x2, Sterling and Gundogan). Botched. #TOTMCI pic.twitter.com/DKBCmixWoA

— OptaJoe (@OptaJoe) 2 February 2020