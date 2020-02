Sjáðu rifrildi Mbappe við stjórann: Allt annað en sáttur – Labbaði burt

Kylian Mbappe, leikmaður Paris Saint-Germain, var hundfúll í leik gegn Montpellier í kvöld.

PSG vann öruggan 5-0 heimasigur á Montpellier þar sem Mbappe skoraði fjórða mark liðsins.

Á 68. mínútu ákvað Thomas Tuchel að taka framherjann af velli fyrir Mauro Icardi.

Sú ákvörðun fór alls ekki vel í Mbappe sem var allt annað en sáttur með ákvörðun stjóranns.

Þetta má sjá hér.

PSG manager Tuchel substituted Mbappe earlier today and he was absolutely fuming with the decision pic.twitter.com/m0WdW8kyuQ

— indykaila News (@indykaila) 1 February 2020